Синоптик Позднякова: в Москве ожидается аномально теплый декабрь

В декабре в столичном регионе прогнозируется аномально теплая погода, сообщила синоптик Позднякова. Она объяснила, почему в конце ноября в Москве и на европейской части РФ установилась типичная для поздней осени температура.

Источник: Аргументы и факты

Аномально теплая погода, которая установилась в Москве в ноябре, будет наблюдаться и в декабре. О прогнозе на первый зимний месяц aif.ru рассказала ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

Эксперт отметила, что в последние дни ноября в столице наблюдается погодное отклонение от нормы. Из-за циклона в Москве установилась температура, превышающая норму на 4−5 градусов.

«Декабрь в столичном регионе тоже обещает показать положительные аномалии по температуре воздуха», — поделилась синоптик.

По словам Поздняковой, на европейской части России в конце ноября погоду определяют атлантические циклоны, которые затягивают теплый воздух. В связи с этим в Крыму и в ряде городов на Северном Кавказе, на Нижней Волге наблюдаются рекордные для ноября показатели плюсовой температуры.