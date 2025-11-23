Синоптик Позднякова: в Москве ожидается аномально теплый декабрь

Аномально теплая погода, которая установилась в Москве в ноябре, будет наблюдаться и в декабре. О прогнозе на первый зимний месяц aif.ru рассказала ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.
Эксперт отметила, что в последние дни ноября в столице наблюдается погодное отклонение от нормы. Из-за циклона в Москве установилась температура, превышающая норму на 4−5 градусов.
«Декабрь в столичном регионе тоже обещает показать положительные аномалии по температуре воздуха», — поделилась синоптик.
По словам Поздняковой, на европейской части России в конце ноября погоду определяют атлантические циклоны, которые затягивают теплый воздух. В связи с этим в Крыму и в ряде городов на Северном Кавказе, на Нижней Волге наблюдаются рекордные для ноября показатели плюсовой температуры.