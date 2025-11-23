Синоптик Позднякова: в Москве ожидается аномально теплый декабрь

По словам Поздняковой, на европейской части России в конце ноября погоду определяют атлантические циклоны, которые затягивают теплый воздух. В связи с этим в Крыму и в ряде городов на Северном Кавказе, на Нижней Волге наблюдаются рекордные для ноября показатели плюсовой температуры.