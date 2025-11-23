Морозная ночь ждет свердловчан

«Фронт, дошедший было до северных районов области, двинется обратно, на юг, уже как холодный», — сообщает синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Днем через Средний Урал пройдет волна (несформировавшийся циклон), которая принесет новую порцию осадков: на юге области ожидается дождь, который по мере движения фронта перейдет в снег.