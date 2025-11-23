Врач раскрыла неожиданную причину набора веса

Плохое состояние зубов может не только портить улыбку, но и влиять на вес человека. Дискомфорт в полости рта способен заставить человека есть больше мягкой и высококалорийной пищи, что отражается на талии и фигуре. Об этом KP.RU рассказала Ирина Серегина, стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог клиники «СМ-Стоматология».