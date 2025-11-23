Врач раскрыла неожиданную причину набора веса

Плохое состояние зубов может не только портить улыбку, но и влиять на вес человека. Дискомфорт в полости рта способен заставить человека есть больше мягкой и высококалорийной пищи, что отражается на талии и фигуре. Об этом KP.RU рассказала Ирина Серегина, стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог клиники «СМ-Стоматология».
— Если жевать больно на обеих сторонах, то человек старается прожевать еду побыстрее, часто глотая большие куски. Если совсем уже невозможно жевать твердую пищу, то предпочтение отдается только мягким продуктам, что далеко не всегда полезно, — отметила Серегина.
В итоге растет потребление продуктов с простыми углеводами — булочек, картофельного пюре и соусов. Однако они быстро откладываются в виде лишних килограммов.
— Из-за кариеса возникают трудности с жеванием мяса — его волокна застревают в зубах, это неприятно и снова приводит к мысли вместо мяса поесть мягких макарон с майонезом, — пояснила врач.
Регулярные визиты к стоматологу и профилактическая чистка помогают избежать подобных проблем. Здоровье зубов положительно сказывается на фигуре и общем самочувствии.