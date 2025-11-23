В ХМАО появился этнотур в старинное поселение хантов Лемпино. Фото

Поселок Лемпино основан в 1782 году и известен как одно из старейших поселений региона, где в основном проживают ханты. В программу тура входит знакомство с историей и легендами деревни, дегустация традиционной лемпинской ухи и хлеба, а также мастер-класс по приготовлению местного блюда «позем». Кроме того, туристы могут посетить местный рыбоперерабатывающий завод и прогуляться по древним улочкам села.