Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

AFP: шесть авиакомпаний отменили рейсы в Венесуэлу после обращения США

От полётов в Венесуэлу отказались авиакомпании Iberia, TAP, LATAM, Avianca, GOL и Caribbean.

Источник: Аргументы и факты

По меньшей мере шесть авиакомпаний отменили рейсы в Венесуэлу после получения предупреждения от федерального управления гражданской авиации США (FAA), сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на президента венесуэльской ассоциации авиалиний (ALAV).

«Шесть авиакомпаний отменили рейсы в Венесуэлу в субботу … после того, как авиационный регулятор США предупредил о рисках», — говорится в публикации.

В число этих организаций вошли: Iberia (Испания), TAP (Португалия), LATAM (Чили), Avianca (Колумбия), GOL (Бразилия) и Caribbean (Тринидад и Тобаго).

Напомним, ранее FAA выпустило уведомление для летчиков (NOTAM), в котором объявило об угрозе в небе в районе Венесуэлы в связи с «ухудшением ситуации с безопасностью» и усилением военной активности в регионе. Документ федерального управления гражданской авиации США действует по 19 февраля 2026.

18 ноября газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники написала, что глава Белого дома согласовал намерения ЦРУ провести секретные операции в Венесуэле.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше