AFP: шесть авиакомпаний отменили рейсы в Венесуэлу после обращения США

По меньшей мере шесть авиакомпаний отменили рейсы в Венесуэлу после получения предупреждения от федерального управления гражданской авиации США (FAA), сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на президента венесуэльской ассоциации авиалиний (ALAV).
«Шесть авиакомпаний отменили рейсы в Венесуэлу в субботу … после того, как авиационный регулятор США предупредил о рисках», — говорится в публикации.
В число этих организаций вошли: Iberia (Испания), TAP (Португалия), LATAM (Чили), Avianca (Колумбия), GOL (Бразилия) и Caribbean (Тринидад и Тобаго).
Напомним, ранее FAA выпустило уведомление для летчиков (NOTAM), в котором объявило об угрозе в небе в районе Венесуэлы в связи с «ухудшением ситуации с безопасностью» и усилением военной активности в регионе. Документ федерального управления гражданской авиации США действует по 19 февраля 2026.
18 ноября газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники написала, что глава Белого дома согласовал намерения ЦРУ провести секретные операции в Венесуэле.