Абиба едет в Абу-Даби

В турнире примут участие олимпийские чемпионы и чемпионы мира, среди которых Хидаят Хейдаров, Лаша Бекаури, Ассунта Скутто, Дистрия Красничи, Гиорги Сардалашвили, Фран Гарригос, Махмадбек Махмадбеков, Тамерлан Башаев, Музаффарбек Туробоев и многие другие. Единственным исключением стал Елдос Сметов. Он только возобновил тренировки и планирует вернуться к соревнованиям в начале 2026 года.