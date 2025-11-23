Ричмонд
Загорелся обогреватель: две женщины пострадали при пожарах в Приморье

54 пожара за сутки случилось в Приморье.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки в Приморье зафиксировали 54 возгорания, на 35 вызовов приезжали пожарные. Пострадали две женщины, передает «Комсомольская правда» — Дальний Восток" со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

В частном доме в Партизанске произошел сильный пожар, в котором пострадала 73-летняя женщина. Дом горел изнутри, пожарные потушили 40 квадратных метров площади, охваченной огнем. Предварительной причиной пожара назвали аварийный режим работы электрообогревателя.

Еще один пожар в многоквартирном доме произошел во Владивостоке на улице Фадеева. Горела балконная дверь и окно квартиры на 3 этаже. Из задымленного помещения спасатели вынесли пострадавшую женщину. Ей оказали помощь медики скорой. Причина этого пожара пока не выявлена.

Ранее «КП» писала о пожаре во Владивостоке, который унес жизнь одного человека.