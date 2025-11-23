Загорелся обогреватель: две женщины пострадали при пожарах в Приморье

Еще один пожар в многоквартирном доме произошел во Владивостоке на улице Фадеева. Горела балконная дверь и окно квартиры на 3 этаже. Из задымленного помещения спасатели вынесли пострадавшую женщину. Ей оказали помощь медики скорой. Причина этого пожара пока не выявлена.