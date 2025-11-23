Россиянам предложили новое право для освобождения от работы

Если инициативу примут, у россиян будет два оплачиваемых дня, чтобы проверить организм во время планирования беременности.
Россиянам предложили давать право на оплачиваемое освобождение от работы для прохождения медицинского обследования при планировании беременности. Соответствующие обращения вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил министрам труда и социальной защиты Антону Котякову и здравоохранения Михаилу Мурашко.
«Прошу рассмотреть возможность разработки механизма, гарантирующего право работающих граждан на оплачиваемое освобождение от работы для прохождения медицинского обследования при планировании беременности», — сказано в документах, передает РИА Новости. Инициатива предполагает, что работодатели будут обязаны предоставлять работникам — и мужчинам, и женщинам — два оплачиваемых дня в году для медицинских процедур и консультаций, связанных с подготовкой к родительству.
При этом дни для прохождения обследований не будут вычитаться из трудового времени и ежегодного оплачиваемого отпуска, а оплата должна быть не меньше среднего заработка. По мнению Чернышова, такая мера поможет снизить риски возникновения патологий, улучшить здоровье новорожденных и в долгосрочной перспективе уменьшить нагрузку на систему здравоохранения. Вице-спикер считает, что создание комфортных условий для будущих родителей укрепит институт семьи и поможет достичь национальных целей в сфере демографии.
Ранее в Госдуме предложили запретить устанавливать испытательный срок для женщин с детьми до трех лет и усовершенствовать режим неполного рабочего времени. Также предлагается усовершенствовать режим неполного рабочего времени и запретить привлечение к сверхурочной работе одиночных родителей детей до 16 лет без их согласия.