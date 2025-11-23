Россиянам предложили новое право для освобождения от работы

При этом дни для прохождения обследований не будут вычитаться из трудового времени и ежегодного оплачиваемого отпуска, а оплата должна быть не меньше среднего заработка. По мнению Чернышова, такая мера поможет снизить риски возникновения патологий, улучшить здоровье новорожденных и в долгосрочной перспективе уменьшить нагрузку на систему здравоохранения. Вице-спикер считает, что создание комфортных условий для будущих родителей укрепит институт семьи и поможет достичь национальных целей в сфере демографии.