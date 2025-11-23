Forbes: Состояние Трампа сократилось на 1,1 миллиарда долларов с сентября

Долларового миллионера можно вычислить по его внешнему виду, потому что состоятельные люди обычно одеваются скромнее других и предпочитают не вычурные, а функциональные наручные часы. Об этом сообщила основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким на бизнес-форуме «Поколение».