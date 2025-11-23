Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Forbes: Состояние Трампа сократилось на 1,1 миллиарда долларов с сентября

Состояние президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с сентября 2025 года уменьшилось на 1,1 миллиарда долларов и составляет 6,2 миллиарда долларов. Об этом сообщило издание Forbes.

Состояние президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с сентября 2025 года уменьшилось на 1,1 миллиарда долларов и составляет 6,2 миллиарда долларов. Об этом сообщило издание Forbes.

По его данным, сокращение произошло из-за снижения стоимости акций компании Trump Media & Technology Group, которые в сентябре торговались в районе 17 долларов. В настоящее время одну акцию фирмы можно приобрести за 10,3 доллара, сказано в статье.

Глава США находится на 595-м месте в рейтинге миллиардеров Forbes.

В сентябре журнал сообщал, что состояние Трампа увеличилось на три милларда за год. Рост был обусловлен инвестициями в криптовалютные проекты.

Долларового миллионера можно вычислить по его внешнему виду, потому что состоятельные люди обычно одеваются скромнее других и предпочитают не вычурные, а функциональные наручные часы. Об этом сообщила основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким на бизнес-форуме «Поколение».

Татьяна Ким, по данным журнала Forbes, в 2025 году стала самой богатой россиянкой. Всего за год количество женщин-миллиардеров в рейтинге возросло до девяти человек, что является рекордным значением.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше