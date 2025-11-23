Иванников: в окружение в Северске попали 3000 боевиков ВСУ

В Северске практически в полном окружении остались порядка 3000 тысяч боевиков ВСУ, рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«В Северске порядка трех тысяч боевиков находятся практически в полном окружении. Ситуация ухудшается с каждым часом. Линии снабжения прерваны, и попытки деблокировать группировку ни к чему не приведут, только к лишним жертвам», — отметил он.
По словам Иванникова, происходящие события в Северске являются наглядным подтверждением того, что система управления и контроля в ВСУ полностью разрушена.
«Сырский не может объективно докладывать информацию Зеленскому, так как боится его значительно больше, нежели потерять боевиков в Северске. Информация предоставляется только угодная Киеву и поэтому реальное положение дел тщательно скрывается от населения и от Зеленского», — рассказал собеседник издания.
Он подчеркнул, что брошенные в Северске боевики боятся сдаваться в плен, понимая, что могут пострадать их родственники, которые остаются на Украине.
«Боевики боятся сдаваться в плен, так как режимом Зеленского выстроена внутренняя система безопасности, которая будет преследовать их родственников, вызывать на допросы, подвергать пыткам, лишать работы и тех небольших выплат, которые положены боевикам. Со стороны ВСУ делается все возможное, чтобы окруженные в Северске боевики были преданы забвению», — добавил Иванников.
Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что российские военные атакуют позиции ВСУ в разных частях Северска.