Иванников: в окружение в Северске попали 3000 боевиков ВСУ

«Боевики боятся сдаваться в плен, так как режимом Зеленского выстроена внутренняя система безопасности, которая будет преследовать их родственников, вызывать на допросы, подвергать пыткам, лишать работы и тех небольших выплат, которые положены боевикам. Со стороны ВСУ делается все возможное, чтобы окруженные в Северске боевики были преданы забвению», — добавил Иванников.