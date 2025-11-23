Февраль 2026 года может стать поворотным моментом в истории России и всего мира. Это объявил индийский монах ещё более 10 лет назад. Ждать осталось всего три месяца.
Слова старого индийца передал ученый океанолог, гидронавт-исследователь и член Русского географического общества Анатолий Таврический. Это пророчество перекликается и с предсказаниями других провидцев, что заставляет серьезно задуматься о грядущих событиях.
Монах-буддист предрек России равновесие.
Анатолий Таврический поделился с aif.ru уникальными деталями своей встречи с провидцем. В 2012 году он жил в буддийском монастыре в Индии, где получил знание о будущем планеты.
«Я в 2012-м году жил в буддийском монастыре в Индии. И мне монах рассказывал все, что будет впереди с нашей планетой, людьми, Россией. Я тогда уже знал, что будет происходить плохого. И этот монах особо обратил внимание на 2026 год. Это очень интересный год для России будет особенно. Поскольку наша страна влияет на всю планету, то и для всех людей. Наконец-то наступит равновесие. Инь и Янь уравновесятся. И все будет хорошо. Даже в светлую сторону пойдут мысли человеческие», — рассказал ученый.
Особое значение в этом году будет иметь одна конкретная дата. По словам Таврического, именно 26 февраля следует ожидать знаковых событий.
«26 февраля будут особые события. Недолго осталось», — добавил океанолог, вспоминая словам монаха.
Бразильский «живой Нострадамус» подтверждает важность 2026 года.
Интересно, что важность 2026 года для России подтверждает и другой известный провидец — бразильский ясновидящий и футуролог Атос Саломе. Его зарубежные издания называют «живым Нострадамусом XXI века», а прогнозы часто оказываются в центре внимания мировых СМИ.
Он сделал конкретное заявление относительно будущего Украины. По его словам, «к марту 2026 года Украина будет раздроблена, а новые российские регионы будут признаны на международном уровне».
Саломе уверен, что большую роль в этом процессе сыграет Китай, а мир вступит в новую геополитическую эпоху, где баланс сил сместится в сторону Азии.
Эксперты пытаются понять феномен Саломе. Российский эксперт по эзотерике Александр Кинжинов отмечает, что у бразильца действительно есть талант угадывать предстоящие события.
«Его феномен в том, что он просто подхватил волну. Он действительно что-то может видеть. Но, возможно, не всегда понимает, как именно предсказывает. Это действительно своеобразный Нострадамус», — сказал Кижинов.
При этом Кинжинов добавляет, что официальной статистики по несбывшимся предсказаниям Саломе нет.
Среди его сбывшихся прогнозов есть и такие:
— Пандемия COVID-19 — в конце 2019 года он говорил о «невидимом враге из Азии».
— Смерть королевы Елизаветы II — предсказал в 2021 году «падение короны».
— Покупка Twitter* Илоном Маском — назвал сделку «цифровым переворотом».
— Крах криптобиржи FTX — предупредил о «цифровом пузыре, лопнувшем от жадности».
— Специальная военная операция на Украине — его последователи утверждают, что еще в 2019 году Саломе описывал противостояние «медведя против Запада».
По прогнозам Саломе, нас ждет квантовая революция и «пробуждение искусственного интеллекта». Однако он предупреждает и о темной стороне прогресса: усиление квантовых вычислений может привести к «кибер-войне между сверхдержавами», где ИИ станет новым оружием.
Православные старцы пророчили победу России.
Тема грядущих перемен и победы России звучит не только в предсказаниях зарубежных провидцев.
Заведующий отделом по связям с православной церковью Института стран СНГ Кирилл Фролов напомнил о пророчествах православных старцев.
По его словам, почитаемый в былые годы на Украине подвижник Зосима (Сокур) прямо предвидел боевые действия.
«Я лично знал почитаемого подвижника Зосиму Сокура. И отец Зосима прямо писал, что грядут боевые действия, конфликт. В результате победы России произойдет ее новое воссоединение с Украиной», — рассказал Фролов aif.ru.
О победе России говорил и старец Иона Одесский.
«Иона Одесский был уверен в победе России и присоединении к ней Новороссии и Малороссии. Он пророчествовал о боевых действиях на территории Новороссии и Малороссии, что это будет сразу после его смерти… Иона Одесский говорил мне, что это произойдет в середине 2020-х годов летом», — отметил эксперт.
Важным Фролов называет и последнее пророчество недавно ушедшего схиархимандрита Илии (Ноздрина).
«Могу твердо сказать, что с самого начала СВО, в последнее время особенно, он говорил о том, что Россию ждет только победа и никаких других вариантов. И это было у него рефреном», — объяснил Фролов.
Пророчества сходятся в одном: мир стоит на пороге глобальных трансформаций.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.