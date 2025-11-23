В ОП предложили обязать водителей такси иметь детские кресла

Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи и демографии Сергей Рыбальченко выступил с инициативой закрепить обязательное наличие детских кресел в автомобилях такси. Он считает, что безопасность детей при перевозках должна быть гарантирована вне зависимости от класса машины.
Рыбальченко предложил обязать водителей эконом-класса иметь в салоне как минимум одно такое кресло, а для комфорта, комфорт-плюс и бизнес-класса установить норму в два кресла. По его мнению, это позволит существенно повысить уровень безопасности юных пассажиров.
Эксперт подчеркнул, что подобные требования должны быть закреплены в законе. Он отметил необходимость внести соответствующие изменения в правила лицензирования таксомоторных услуг, чтобы машины были укомплектованы креслами для детей всех возрастных категорий, включая младенцев.
В Государственной Думе идет работа над созданием законодательной инициативы, определяющей правила транспортировки несовершеннолетних пассажиров в такси.