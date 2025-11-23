В ОП предложили обязать водителей такси иметь детские кресла

Рыбальченко предложил обязать водителей эконом-класса иметь в салоне как минимум одно такое кресло, а для комфорта, комфорт-плюс и бизнес-класса установить норму в два кресла. По его мнению, это позволит существенно повысить уровень безопасности юных пассажиров.