В Новосибирске легковое авто выбило двери станции метро и съехало по лестнице

Водитель сбежал из автомобиля, протаранившего двери станции метро.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске легковой автомобиль протаранил двери станции метро и скатился вниз по ступеням в вестибюль метрополитена. Об этом информирует муниципальная аварийная служба МАСС.

Сообщается, что инцидент произошёл на станции метро «Золотая нива» вечером в субботу 22 ноября.

«Водитель автомобиля Toyota Corolla врезался в входные двери и пробил их, пролетев вниз по лестнице», — сказано в релизе. В ведомстве добавили, что водитель сбежал с места происшествия.

Люди в необычном ДТП не пострадали. Подробнее о происшествии читайте здесь на KP.RU.

Накануне в столице Белоруссии Минске сразу девять авто попали в аварию на проспекте Независимости в Минске из-за белой BMW, при этом один из автомобилей едва не влетел в подземный переход.

Ранее пара погибла в страшной аварии на трассе «Кола» в Кемском районе в Карелии. Две легковушки влетели друг в друга на 915-м километре трассы. Один из автомобилей превратился в груду металлолома.