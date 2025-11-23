Определились лидеры после первого дня Гран-при по фигурному катанию в Омске

«Сегодня было волнительно, но рада, что смогла собраться и справиться. Публика была яркая и поддерживала, вообще я люблю, когда много зрителей, они дают энергетику. А прокат получился рабочий, много где можно улучшиться, будем работать», — рассказала Алина Горбачева.