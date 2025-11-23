Определились лидеры после первого дня Гран-при по фигурному катанию в Омске

22 ноября на льду омской «G-Drive Арены» завершился первый день этапа Гран-при России «Сердце Сибири». Танцевальные дуэты продемонстрировали ритм-танцы, а в остальных дисциплинах прошли короткие программы. По итогам дня определились промежуточные лидеры, об этом рассказали в минспорта региона.
Фото: Ева Якубович.
Среди мужчин лучшие оценки получил Петр Гуменник, который опередил Евгения Семененко и Владислава Дикиджи. В женском катании лидером стала Алина Горбачева, за ней в таблице результатов расположились Дарья Садкова и Софья Муравьева.
«Сегодня было волнительно, но рада, что смогла собраться и справиться. Публика была яркая и поддерживала, вообще я люблю, когда много зрителей, они дают энергетику. А прокат получился рабочий, много где можно улучшиться, будем работать», — рассказала Алина Горбачева.
У спортивных пар первое место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, вторыми стали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, третья позиция — у Анастасии Мухортовой и Дмитрия Евгеньева. В танцах на льду лидируют Екатерина Миронова и Евгений Устенко.
«Мы очень довольны, публика прекрасна и так поддерживала сегодня. Сама арена тоже потрясающая, плюс воспоминания позитивные с Ростелеком — чемпионата России согревали. Тогда была грандиозная атмосфера, просто супер», — поделилась Анна Щербакова.
В воскресенье спортсмены представят произвольные программы, начало в 13:00. Церемония награждения запланирована на 20:15.
Фото: Ева Якубович.
Ранее мы писали, что в Омской крепости установили инсталляцию в виде воздушного шара.