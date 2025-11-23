Кондратьев: ВСУ станет труднее запускать БПЛА вглубь России осенью

В конце осени и в начале зимы ВСУ столкнутся с трудностями при запуске беспилотников по российским регионам, сообщил в беседе с aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
Напомним, в ночь на 22 ноября российские средства ПВО поразили над территорией России 69 украинских беспилотников. Дроны сбили в Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Курской и других областях.
«На полеты беспилотников влияют погодные условия. У дронов с электрическими двигателями с приходом холодов резко падают технические характеристики аккумуляторов. Если мы говорим о беспилотниках с двигателями внутреннего сгорания, то такого влияния нет. Но нужно помнить, что в межсезонье такие переходы от плюсовой температуры к минусовой являются предпосылкой для обледенения. Соответственно, это влияет на характеристики полетов беспилотных комплексов. Поэтому, однозначно, дождь, снег, обледенение снижают интенсивность атак беспилотников», — отметил эксперт.
Он сообщил, что украинские дроны пролетают по маршруту автономно, но в некоторых местах подключаются к интернету, чтобы передавать данные о своем местоположении.