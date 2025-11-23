В РФ намерены решить проблему с мошенничеством по «бабушкиной схеме»: что хотят предпринять

«Бабушкины схемы» стали новой напастью россиян. Сейчас суды гораздо чаще принимают решения в пользу пожилых продавцов. Насущную проблему обсудили на круглом столе в Госдуме, который организовал Комитет по строительству и ЖКХ. В Управлении Росреестра по Москве насчитали уже 130 таких случаев за последние три года. Во всех делах сделка была совершена якобы под влиянием мошенников, а потом оспорена, что повлияло на запись в государственном реестре недвижимости. Покупателей лишили по суду купленной квартиры. Продавцы, напротив, остались с деньгами и недвижимостью.