В РФ намерены решить проблему с мошенничеством по «бабушкиной схеме»: что хотят предпринять

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о борьбе с мошенничеством по «бабушкиной схеме». Речь о преступлениях с обманом при продаже недвижимого имущества и дальнейшим оспариванием сделки. С таким предложением выступили депутаты «Справедливой России», пишет ТАСС.
Парламентарии выдвинули инициативу на рассмотрение после заявлений заместителя главы Росреестра Алексея Бутовецкого. Он призвал не возвращать квартиры продавцам, пока они не отдадут полную сумму денег покупателям.
Отмечается, что законопроект будет внесен в Госдуму уже на следующей неделе. Авторами документа стали глава «Справедливой России» Сергей Миронов и заместитель председателя комитета ГД по экономической политике Михаил Делягин.
«У фракции есть свое видение законодательного решения данной проблемы», — уточнили в партии.
Указанная схема в последнее время становится всё популярнее. «Бабушки» продают свои квартиры, получают деньги, а затем говорят о якобы воздействии на них мошенников. Суд возвращает недвижимость предполагаемой жертве. Затем якобы «пострадавшая» подает на банкротство и сохраняет за собой деньги и квартиру.
«Бабушкины схемы» стали новой напастью россиян. Сейчас суды гораздо чаще принимают решения в пользу пожилых продавцов. Насущную проблему обсудили на круглом столе в Госдуме, который организовал Комитет по строительству и ЖКХ. В Управлении Росреестра по Москве насчитали уже 130 таких случаев за последние три года. Во всех делах сделка была совершена якобы под влиянием мошенников, а потом оспорена, что повлияло на запись в государственном реестре недвижимости. Покупателей лишили по суду купленной квартиры. Продавцы, напротив, остались с деньгами и недвижимостью.
Более детальную статистику привел замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов. Он рассказал о «многих тысячах» случаев, когда добросовестные покупатели остаются без жилья. За 2024−25 годы в Петербурге под воздействием мошенников продано 70 квартир, в Новосибирской области — 34, в Челябинской — 22. Неизвестно, честные ли бабушки вернули свои квартиры.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
«Не возвращать квартиру, пока не вернет деньги»: Как защитят покупателей жилья от «жертв мошенников».