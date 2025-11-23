Диетолог Поляков: можно съесть не более 200 граммов салата на Новый год

Порция салата, которую можно съесть за новогодним застольем, не должна превысить 200−300 граммов, отметил в беседе с aif.ru диетолог Антон Поляков.
«За новогодним столом, если есть салаты, лучше сфокусироваться на каком-то одном виде, потому что, если ты, условно, здесь поел “Селёдку под шубой”, потом добавил “Оливье” и закусил экзотическим фруктовым салатом, то будет сильное несварение. Поэтому лучше всего выбрать один салат, порции в 200, максимум, 300 граммов на вечер будет более чем достаточно. Это умеренно по калорийности, примерно 20% от суточной калорийности среднестатистического человека», — объяснил он.
Эксперт уточнил, что выбранный салат должен быть связан по ингредиентам с другими блюдами. Например, после «Селедки под шубой» стоит выбирать горячее блюдо с морепродуктами или рыбой.