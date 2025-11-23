Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог Поляков: можно съесть не более 200 граммов салата на Новый год

За новогодним столом можно съесть не больше 200−300 граммов салата, отметил диетолог Поляков. Он уточнил, что лучше не мешать разные виды салатов.

Источник: Аргументы и факты

Порция салата, которую можно съесть за новогодним застольем, не должна превысить 200−300 граммов, отметил в беседе с aif.ru диетолог Антон Поляков.

«За новогодним столом, если есть салаты, лучше сфокусироваться на каком-то одном виде, потому что, если ты, условно, здесь поел “Селёдку под шубой”, потом добавил “Оливье” и закусил экзотическим фруктовым салатом, то будет сильное несварение. Поэтому лучше всего выбрать один салат, порции в 200, максимум, 300 граммов на вечер будет более чем достаточно. Это умеренно по калорийности, примерно 20% от суточной калорийности среднестатистического человека», — объяснил он.

Эксперт уточнил, что выбранный салат должен быть связан по ингредиентам с другими блюдами. Например, после «Селедки под шубой» стоит выбирать горячее блюдо с морепродуктами или рыбой.