Диетолог Поляков: можно съесть не более 200 граммов салата на Новый год

«За новогодним столом, если есть салаты, лучше сфокусироваться на каком-то одном виде, потому что, если ты, условно, здесь поел “Селёдку под шубой”, потом добавил “Оливье” и закусил экзотическим фруктовым салатом, то будет сильное несварение. Поэтому лучше всего выбрать один салат, порции в 200, максимум, 300 граммов на вечер будет более чем достаточно. Это умеренно по калорийности, примерно 20% от суточной калорийности среднестатистического человека», — объяснил он.