Россиянам назвали лучшие месяцы для отпуска в следующем году

Наиболее выгодно взять отпуск в следующем году будет в апреле, июле, сентябре, октябре и декабре. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Для получения максимальных выплат он посоветовал гражданам брать отпуск в месяцы, где рабочих дней больше. Но если работникам надо больше выходных дней, то для отпуска подойдут январь и май из-за государственных праздников.
— Если отпуск выпадает на официальные праздники, то он продлевается, — цитирует эксперта ТАСС.
Машаров указал, что «стоимость» одного рабочего и отпускного дня различается. Зарплату считают за фактически отработанные дни. А отпускные — за все календарные дни, кроме праздничных, по среднему заработку за последний год.
Июль станет самым выгодным месяцем для отпуска в 2026 году. Об этом сообщил руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин. Он отметил, что немного менее выгодными будут апрель, сентябрь, октябрь и декабрь.