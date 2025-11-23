В четырёх российских аэропортах ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

Ранее аэропорт Эйндховена в Нидерландах приостанавливал все рейсы на два часа из-за обнаружения неизвестных беспилотников в районе воздушной гавани. Для предотвращения вмешательства в работу авиагавани были применены средства противодействия дронам. Установить их принадлежность не удалось. В настоящее время ведётся расследование.