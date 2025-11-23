В четырёх российских аэропортах ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

«Аэропорты: Геленджик, Краснодар (Пашковский), Тамбов (Донское), Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении, опубликованном в 5:24 по московскому времени.
В Федеральном агентстве воздушного транспорта подчеркнули, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.
В ФАВТ добавили, что согласно действующим извещениям (NOTAM) аэропорт Геленджика принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00, а аэропорт Краснодара — с 09:00 по 19:00 мск.
Ранее аэропорт Эйндховена в Нидерландах приостанавливал все рейсы на два часа из-за обнаружения неизвестных беспилотников в районе воздушной гавани. Для предотвращения вмешательства в работу авиагавани были применены средства противодействия дронам. Установить их принадлежность не удалось. В настоящее время ведётся расследование.