Ученый Подчиненова: ИИ может помочь продлить жизнь до 150 лет

Подчиненова отметила, что сейчас в науке существует несколько теорий, которые связывают старение с разными факторами. Так, согласно одной из них, старение обусловлено укорочением теломер — концевых участков хромосом. По мере деления клеток теломеры постепенно сокращаются, что в конечном итоге приводит к утрате способности клеток к регенерации. Также есть гипотеза, которая связывает старение с процессами хронического воспаления в организме, не связанного с инфекциями. Кроме этого, ученые предполагают, что старение может быть сопряжено с накоплением свободных радикалов — побочных продуктов метаболизма — и с потерей мышечной активности — саркопенией.