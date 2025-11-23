Десять человек погибли в результате ДТП с автобусом в Эквадоре

Десять человек погибли в аварии с перевернувшимся автобусом в Эквадоре. Инцидент произошёл в центральной части страны. Также сообщается о большом количестве пострадавших.
«Десять человек погибли и около 20 получили ранения в результате ДТП, произошедшего в провинции Манаби», — информирует телеканал Ecuavisa.
В сюжете отмечается, что другие транспортные средства в аварии не участвовали, речь идёт только о перевернувшемся в результате потери водителем управления автобусе.
