Десять человек погибли в результате ДТП с автобусом в Эквадоре

Автобус перевернулся в Эквадоре, есть погибшие и пострадавшие.

Источник: Комсомольская правда

Десять человек погибли в аварии с перевернувшимся автобусом в Эквадоре. Инцидент произошёл в центральной части страны. Также сообщается о большом количестве пострадавших.

«Десять человек погибли и около 20 получили ранения в результате ДТП, произошедшего в провинции Манаби», — информирует телеканал Ecuavisa.

В сюжете отмечается, что другие транспортные средства в аварии не участвовали, речь идёт только о перевернувшемся в результате потери водителем управления автобусе.

Тем временем стали известны подробности смертельного ДТП на Международном шоссе в Москве, в результате которого погибли двое мужчин.

Накануне на Урале легковушка вылетела под колеса автобуса, погибли две 23-летние девушки.

О том, как трое молодых ребят пытались спасти девушку от смерти, но побоялись ее трогать: в итоге она умерла у них на глазах страшной смертью под колёсами автомобиля, читайте здесь на KP.RU.