В Покровске (Красноармейске) российские военные приступили к разминированию территории, рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«Сейчас проводится в Покровске проводится больше полицейская операция по разминированию города и поимке оставшихся бандитов», — отметил военный эксперт.
Иванников уточнил, что в Покровске ВСУ бросили своих боевиков с тяжелыми ранениями.
«Многие боевики тяжело ранены и не представляют угрозу для российских вооруженных сил, так как не являются боевыми единицами. Они истекают кровью и ждут, когда российские вооруженные силы и медицинские службы сумеют оказать им помощь», — уточнил он.
Ранее Иванников рассказал, что группа боевиков все утонула во время бегства из Покровска по канализационным трубам.