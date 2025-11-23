Россиянам рассказали, как выбрать даты для отпуска в грядущем году: когда выгоднее отдохнуть

Россияне, работающие пятидневку, уже могут задумываться над отпусками на 2026 год. Гражданам дали совет, когда выгоднее отдохнуть. Чтобы размер выплат оставался большим, стоит выбирать для отпусков длинные месяцы. С такой рекомендацией обратился член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, цитирует ТАСС.
Спикер отметил, что россияне могут также сделать отпуск более длинным. Для этого нужно взять выходные в январе или мае. В таком случае отпускные дни будут следовать за или перед праздниками. Гражданам удастся сделать отдых длиннее, уточнил член ОП.
«Если работнику важна сумма отпускных, то отпуск лучше взять в месяцы, где рабочих дней больше: в 2026 году это апрель, июль, сентябрь, октябрь, декабрь», — добавил Евгений Машаров.
Он напомнил, что выплаты за рабочую смену не равны оплате отпускного дня. Оклад высчитывается из фактически отработанных дат. Отпускные начисляются за все календарные дни, исключая праздничные. Они рассчитываются по средней зарплате за последний год, пояснил Евгений Машаров.
Спикер также подчеркнул, что отпуск продлевается, если его даты выпадают на праздничные дни. Таким образом можно продлить себе выходные, заключил он.
Январь особенно выгоден для отпуска, если хочется побольше погулять на зимних каникулах. Граждан в 2026 году ждут долгие праздники. Январь станет самым «нерабочим» с 2021 года. Россиянам придется трудиться всего 15 дней из 31. На окладе это никак не отразится. Однако длительный отдых может повлиять на премии и другие выплаты.
Стоит отметить, что 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье в 2026 году. Эти выходные переносятся на 31 декабря и 9 января. В грядущем году, как и в предыдущем, россиян ожидает 247 рабочих смен. При этом отдыхать граждане будут 118 дней. Такой расчет верен при пятидневной рабочей неделе. Календарная структура года не меняется. Согласно плану, россиян снова ждут трехдневные выходные. Они запланированы в феврале, марте, дважды в мае и на День России в июне.