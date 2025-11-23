Россиянам рассказали, как выбрать даты для отпуска в грядущем году: когда выгоднее отдохнуть

Стоит отметить, что 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье в 2026 году. Эти выходные переносятся на 31 декабря и 9 января. В грядущем году, как и в предыдущем, россиян ожидает 247 рабочих смен. При этом отдыхать граждане будут 118 дней. Такой расчет верен при пятидневной рабочей неделе. Календарная структура года не меняется. Согласно плану, россиян снова ждут трехдневные выходные. Они запланированы в феврале, марте, дважды в мае и на День России в июне.