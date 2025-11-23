Украина дважды атаковала Москву за 3 часа

Срочная новость.
ВСУ совершили очередной налет на Москву. Силы ПВО сбили второй украинский беспилотник за последние три часа. Об отражении вражеской атаки сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
