Зимы в Москве не будет до конца ноября, рассказал Вильфанд

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Снежная холодная зима не придет в Москву как минимум до конца ноября, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«Зимы как таковой, в обычном понимании слова, не предвидится до конца месяца», — сказал Вильфанд.
В частности, по его словам, на следующей неделе не будет условий для снегопада в столице.
