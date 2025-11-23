Ричмонд
Зимы в Москве не будет до конца ноября, рассказал Вильфанд

Вильфанд: зимы в Москве не будет до конца ноября.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Снежная холодная зима не придет в Москву как минимум до конца ноября, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Зимы как таковой, в обычном понимании слова, не предвидится до конца месяца», — сказал Вильфанд.

В частности, по его словам, на следующей неделе не будет условий для снегопада в столице.

