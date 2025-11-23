«Барселона» возглавила гонку, «Валенсия» сломила проклятие: как проходит 13-ый тур Ла Лиги

Перед дерби в 13-м туре Ла Лиги обе команды имели серию неудачных результатов и находились в зоне борьбы за выживание. Матч получился напряженным и зрелищным. После перерыва инициатива перешла к «Валенсии»: на 52-й минуте Андре Алмейда пробил в перекладину, а чуть позже Диего Лопес поразил ворота соперника, однако после проверки системой ВАР был зафиксирован офсайд. Решающий гол забил Уго Дуро — его удар в падении через себя был засчитан и принес «Валенсии» важную победу.