Усольцевы там, если живы: Что показали карты с места пропажи, раскрыла эксперт

По ее словам, еще есть вероятность найти Усольцевых живыми. На это указывают два обстоятельства.
«На северо-западе — дорога и река, на западе — речка. На юге — тоже река, на востоке — дорога. Есть избушки, их достаточно много», — отметила Смирнова aif.ru, добавив, что в такой ситуации у опытного туриста были бы все шансы выжить.
Надо проверить избушки еще раз, считает эксперт. Она уточнила, что у Усольцевых были ориентиры и ближайшая изба находится на северо-западе. Чтобы выжить, семье необходимо было где-то укрыться.
Эксперт также отметила, что с помощью дронов, как показывает практика, распознать фигуру человека очень тяжело. Надо искать на земле. Второй момент, который обнадеживает, — пока в Красноярском крае нет сильных морозов.
Между тем Даниил Баталов, сын Ирины Усольцевой от первого брака, считает, что его пропавшие родители и пятилетняя сестра живы. На это, по его словам, как раз указывает то, что в ходе поисков не найдено никаких следов.
Молодой человек еще раз подчеркнул, что его отец опытный человек, опытный таежник, горник, турист, «он просто не мог заблудиться, не оставив следов».
Ранее альпинист, красноярский экс-спасатель Юрий Раилко заявил NGS24.RU, что место, где пропали Усольцевы, может встать в один ряд с перевалом Дятлова. Потому как обстоятельства исчезновения — очень загадочные.