Названы наиболее интересные для туристов регионы России

«Касаемо тех регионов, которые имеют наибольшую динамику — они тоже на слуху. Это регионы, которые сумели создать такой образ новых туристических территорий и завоевать сердца наших туристов. На первом месте я бы поставил Дагестан, ну и в целом Северный Кавказ. Дагестан среди них прямо явно выделяется, он растет каждый год, прибавляет, прибавляет, очень так умело держит аудиторию, постоянно привлекает новую аудиторию», — сказал Уманский.