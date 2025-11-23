Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Черемушкин сказал, кому угрожает рак желудка, как у футболиста Алдонина

О группах риска по раку желудка рассказал онколог Черемушкин. Он объяснил, в каких случаях может развиться это заболевание.

Источник: Аргументы и факты

Рак желудка, который диагностировали у футболиста Евгения Алдонина, может угрожать при генетической предрасположенности, отметил в разговоре с aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.

«В случае с Алдониным, возможно, сыграли негативную роль генетические какие-то особенности. Это тут все индивидуально, подробности знает его лечащий врач», — объяснил онколог.

По словам эксперта, в группу риска по раку желудка входят люди, которые принимают препараты, которые могут спровоцировать хронические.

«Больные с хронической язвенной болезнью также составляют группу риска по раку желудка. Длительное текущее воспаление ведет к онкологии», — отметил Черемушкин.

Врач объяснил, что еще одну, достаточно большую группу риска составляют люди с вредными привычками.

«Самая основная группа риска — курящие и пьющие, причем со стажем не меньше 15−20 лет. Потому что, сглатывая слюну, они регулярно поглощают токсины. То есть, если человек начал употреблять алкоголь, курить лет в 20−25, то через 15−20 лет онкологический диагноз возможен с большой вероятностью. У этой группы риска в 40−50 лет происходит основной пик заболеваемости», — уточнил онколог.

Ранее Черемушкин объяснил, что могло привести к развитию онкологии у Алдонина.