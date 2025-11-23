Черемушкин сказал, кому угрожает рак желудка, как у футболиста Алдонина

Рак желудка, который диагностировали у футболиста Евгения Алдонина, может угрожать при генетической предрасположенности, отметил в разговоре с aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.
«В случае с Алдониным, возможно, сыграли негативную роль генетические какие-то особенности. Это тут все индивидуально, подробности знает его лечащий врач», — объяснил онколог.
По словам эксперта, в группу риска по раку желудка входят люди, которые принимают препараты, которые могут спровоцировать хронические.
«Больные с хронической язвенной болезнью также составляют группу риска по раку желудка. Длительное текущее воспаление ведет к онкологии», — отметил Черемушкин.
Врач объяснил, что еще одну, достаточно большую группу риска составляют люди с вредными привычками.
«Самая основная группа риска — курящие и пьющие, причем со стажем не меньше 15−20 лет. Потому что, сглатывая слюну, они регулярно поглощают токсины. То есть, если человек начал употреблять алкоголь, курить лет в 20−25, то через 15−20 лет онкологический диагноз возможен с большой вероятностью. У этой группы риска в 40−50 лет происходит основной пик заболеваемости», — уточнил онколог.
Ранее Черемушкин объяснил, что могло привести к развитию онкологии у Алдонина.