Как улететь из Екатеринбурга с огромной скидкой

Аналогичное право распространяется на детей-инвалидов всех групп и их сопровождающих, а также на инвалидов с детства II или III групп. Многодетные семьи также включены в программу поддержки — для подтверждения статуса необходимо предъявить удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие этот статус. Помимо этого, специальными условиями могут воспользоваться граждане, не достигшие 18-летнего возраста, на имя которых на определенный период текущего года оформлена официальная путевка во Всероссийский детский центр «Океан».