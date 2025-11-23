Названы лучшие места для покупки рыбы в Красноярске.
В Красноярске много магазинов, в которых можно купить рыбу. Какие из них наиболее популярны и пользуются доверием горожан, выяснило издание ngs24.ru в рейтинге, составленном на основе народного голосования.
В голосовании приняли участие 1458 человек. На выбор было предложено девять торговых точек.
С некоторым отрывом определился явный победитель. Им стал Злобинский рынок, набравший 25% голосов (363 человека).
Второе место разделили между собой магазины «У Марианны» и «Дары Севера». Оба набрали по 19% голосов (274 и 273 человека).
На третьем месте оказалась «Сибрыба». За нее отдали голоса 12% респондентов (177 человек).
Также в голосовании участвовали магазины «У Прасковьи», «РыбуЕшь», «FishBerry» и другие.
В целом красноярцы согласны с победителем рейтинга.
«На злобинском рынке несколько ларьков с большим выбором свежайшей рыбы», — отметила пользовательница в комментариях.
Некоторые посетовали, что в рейтинг не попали другие магазины, в частности, «Красрыбсеть», «Енисейский привоз».
Ранее красноярцам рассказали об опасности покупки рыбы и икры в социальных сетях.