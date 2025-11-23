Ричмонд
Омская фигуристка дважды упала на домашнем этапе Гран-при России

Спортсменка сможет реабилитироваться в произвольной программе.

Источник: Комсомольская правда

Воспитанница омской школы олимпийского резерва № 35 Алиса Цветкова заняла промежуточное 11-е место после короткой программы на этапе Гран-при России в Омске. 17-летняя спортсменка дважды упала при выполнении прыжковых элементов.

Судьи сняли с фигуристки один штрафной балл за допущенные ошибки. По оценкам за композицию, представление и мастерство катания Цветкова заняла последнюю позицию среди всех участниц. Девушка получила итоговые 42,05 балла. Возможность реабилитироваться у омской фигуристки будет в сегодня, 23 ноября: участницы покажут произвольные программы на льду «G-Drive Арены».

Ранее мы подробно рассказали о результатах первого соревновательного дня Гран-при «Сердце Сибири».