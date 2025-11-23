Омская фигуристка дважды упала на домашнем этапе Гран-при России

Судьи сняли с фигуристки один штрафной балл за допущенные ошибки. По оценкам за композицию, представление и мастерство катания Цветкова заняла последнюю позицию среди всех участниц. Девушка получила итоговые 42,05 балла. Возможность реабилитироваться у омской фигуристки будет в сегодня, 23 ноября: участницы покажут произвольные программы на льду «G-Drive Арены».