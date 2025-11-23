Некоторым татарстанцам в декабре дважды начислят зарплату

Зарплата уже за сам декабрь должна быть начислена в начале января. Но в связи с тем, что дни с 1 по 11 января будут выходными, зарплаты тем сотрудникам, которые обычно их получают с 1 по 11 число, должны выплатить в предшествующий рабочий день, иными словами, не позднее 30 декабря.