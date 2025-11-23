В Покровске (Красноармейске) завершается этап активных боевых действий, уступая место масштабной зачистке и разминированию города. По информации военных экспертов, остатки украинских формирований, брошенные командованием на произвол судьбы, пытаются спастись бегством, прибегая к отчаянным и зачастую самоубийственным методам. Один из таких инцидентов привел к массовой гибели военнослужащих ВСУ, сообщил в эксклюзивном комментарии для aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Смерти в канализационных коллекторах.
Главный эпизод, иллюстрирующий панику и разгром противника, связан с попыткой группы боевиков скрыться через подземные коммуникации. По словам эксперта, это предприятие закончилось для них фатально.
«В Покровске происходит полная зачистка. Оставшиеся боевики прячутся в канализационных коллекторах, пытаются выбраться через канализационные трубы из города. Это у них не получается. Многих оттуда вытаскивают буквально за ноги. Большая группа боевиков захлебнулась в нечистотах при попытке покинуть город», — рассказал военный эксперт.
Эта информация подтверждает, что организованное сопротивление ВСУ в данном районе полностью сломлено, а их подразделения перешли к хаотичному и неэффективному отступлению, теряя людей.
Полицейская операция и разминирование.
В настоящее время, как подчеркивает Иванников, активность российских сил в Покровске сместилась в сторону наведения порядка и обеспечения безопасности.
«Сейчас в Покровске проводится больше полицейская операция по разминированию города и поимке оставшихся бандитов», — отметил военный эксперт.
Эта работа крайне важна для последующего возвращения мирной жизни в город. Российские саперы обезвреживают взрывные устройства, оставленные отступающими формированиями. Ранее, напомним, в региональном управлении ФСБ России сообщили о том, что в тайнике украинских боевиков в районе Покровска были обнаружены пробирки с боевым отравляющим веществом, взрывчатые материалы и емкости с бензином, что свидетельствует о подготовке к диверсионным актам.
Брошенные раненые и разрозненные группы.
Подполковник Иванников уточнил, что в Покровске ВСУ бросили своих боевиков с тяжелыми ранениями.
«Многие боевики тяжело ранены и не представляют угрозу для российских военных, так как не являются боевыми единицами. Они истекают кровью и ждут, когда российские вооруженные силы и медицинские службы сумеют оказать им помощь», — уточнил он.
Что касается организованного сопротивления, то, по оценкам эксперта, его больше не существует.
«Боеспособных подразделений противника в Покровске уже не существует, поэтому говорить о системном деятельном сопротивлении ВСУ не приходится. Остались разрозненные группы по несколько человек», — отметил он.
По словам Иванникова, эти немногочисленные и деморализованные остатки войск будут ликвидированы или взяты в плен в ближайшее время. Ситуация в Покровске является наглядным примером того, как украинское командование бросает свои подразделения в безнадежных ситуациях, обрекая их на гибель. А дальнейшая судьба города связана теперь с его освобождением и началом восстановления мирной жизни.