По словам Иванникова, эти немногочисленные и деморализованные остатки войск будут ликвидированы или взяты в плен в ближайшее время. Ситуация в Покровске является наглядным примером того, как украинское командование бросает свои подразделения в безнадежных ситуациях, обрекая их на гибель. А дальнейшая судьба города связана теперь с его освобождением и началом восстановления мирной жизни.