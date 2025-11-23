Ричмонд
В Башкирии наградили ликвидаторов ЧП на заводе «Авангард»

Ликвидаторов ЧП на заводе «Авангард» наградили в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Накануне в мэрии Стерлитамака наградили сотрудников экстренных и оперативных служб, ликвидировавших ЧП на заводе «Авангард». 17 октября в одном из цехов произошел взрыв, в результате которого погибли три человека.

Как рассказали в МЧС по Башкирии, награждение спасателей и ликвидаторов ЧП провел мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов. Он поблагодарил собравшихся за профессионализм и отметил, что каждый из них проявил героизм и стойкость. Благодарственные письма от главы республики Радия Хабирова получили больше 40 человек.

Напомним, 17 октября 2025 года в Стерлитамаке произошел взрыв на ФКП «Авангард». В результате ЧП погибли три женщины, самой молодой было всего 22 года. Их родным и близким будет оказана вся необходимая помощь и выплатят компенсацию.

