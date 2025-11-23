В Башкирии наградили ликвидаторов ЧП на заводе «Авангард»

Как рассказали в МЧС по Башкирии, награждение спасателей и ликвидаторов ЧП провел мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов. Он поблагодарил собравшихся за профессионализм и отметил, что каждый из них проявил героизм и стойкость. Благодарственные письма от главы республики Радия Хабирова получили больше 40 человек.