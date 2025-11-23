Россиянам рассказали, как вести себя в первый день, чтобы расположить коллектив

В первый день на работе лучше меньше говорить и больше слушать, чтобы вникнуть в текущий процесс. Даже если вы являетесь специалистом с большой буквы и имеете за плечами богатый опыт, не пытайтесь произвести впечатление на коллег бравыми рассказами о своих блестящих успехах, − если не хотите выглядеть в их глазах выскочкой и хвастуном. В первое время нужно оставаться больше наблюдателем, чтобы понять, как устроены отношения в коллективе.