Россиянам рассказали, как вести себя в первый день, чтобы расположить коллектив

В первый день на работе лучше меньше говорить и больше слушать, чтобы вникнуть в текущий процесс. Даже если вы являетесь специалистом с большой буквы и имеете за плечами богатый опыт, не пытайтесь произвести впечатление на коллег бравыми рассказами о своих блестящих успехах, − если не хотите выглядеть в их глазах выскочкой и хвастуном. В первое время нужно оставаться больше наблюдателем, чтобы понять, как устроены отношения в коллективе.
Валерия Доманская.
HRD Open Group, HR эксперт, карьерный консультант.
1. Соблюдайте дисциплину и деловой стиль.
Для создания позитивного имиджа необходимо следовать базовым нормам коллектива. Речь идёт о том, чтобы приходить на работу без задержек и придерживаться корпоративного стиля в одежде. Как пояснила Доманская, следование установленному порядку демонстрирует уважение к внутренним правилам организации и помогает зарекомендовать себя как пунктуального и ответственного сотрудника, что является фундаментом для конструктивных рабочих отношений.
2. Проявляйте внимательность и избегайте поспешных суждений.
Обычно представление новичка коллективу осуществляет непосредственный руководитель. На этом этапе важно запомнить имена и основные обязанности будущих напарников. При недопонимании каких-либо моментов следует сразу обращаться к коллегам за разъяснениями. Если же знакомство не состоялось, нужно проявить инициативу, сохраняя деловой тон.
3. Избегайте личных откровений.
Нередко в начале работы можно столкнуться с излишне любопытными расспросами от новых знакомых о личной жизни или причинах смены работодателя. В подобных случаях консультант призывает вежливо, но твердо обозначать свои границы, используя, к примеру, фразы «Я не готов обсуждать эту тему» или «Мне бы не хотелось вдаваться в детали».
«Ориентируйтесь на нейтральные темы о погоде, любимых фильмах, планах на выходные. Пройдёт немного времени, и вы сами поймёте, с кем из коллег может сложиться неформальное и дружеское общение, а с кем — не стоит выходить за рамки делового этикета», — продолжила Доманская.
Эксперт также подчеркнула важность искренности и естественного поведения. Не нужно чрезмерно стараться понравиться или изображать не свойственную себе общительность. Не менее вредна и излишняя услужливость, которая может привести к злоупотреблению с другой стороны. Вместо пространных рассказов о прошлых заслугах лучше проявить доброжелательность, задавать уместные вопросы и сосредоточиться на реальных результатах. Такой подход, по словам Доманской, поможет провести первый рабочий день продуктивно и с минимальным стрессом.
Ранее был проведён опрос, показавший, кто больше всего в России доволен своей работой. Всего в исследовании участвовали 5 тысяч человек из 879 населённых пунктов. Почти половина — 45% — заявили, что сделали правильный профессиональный выбор. Треть хотели бы сменить сферу, ещё 20% затруднились ответить.