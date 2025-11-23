В Перми резко взлетели цены на продукты для новогоднего стола. Инфографика

Что же касается других продуктов для праздничного стола, то мандарины подорожали на 8% до 180−200 рублей за килограмм, российское шампанское — на 7% до 350−400 рублей, шоколадные конфеты — на 12% до 650 рублей за килограмм. По словам экономиста, цены на сливочное масло стабилизировались. Этот продукт подорожал только на 9%, а не на 20%, как это было в 2024 году. Килограмм масла можно купить за 750−800 рублей. Цены на окорок или филе курицы увеличились на 5% до 220−240 рублей за килограмм.