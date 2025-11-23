В Челябинске зимняя обувь с начала года подорожала на 6−9%

«Одно время в морозы ездил в валенках с калошами. Если их хорошо отряхнуть от снега, они почти не отсыревают, пока я за рулем. Они подорожали, в сезон хорошие валенки челябинского производства начинаются от 4000−5000 рублей. Последние годы со мной “рулят” мембранные ботинки — они отводят влагу, ноги дышат. Нашел хорошие в спортивном магазине, отдал восемь тысяч и не нарадуюсь. На “дальняк” нет ничего лучше сланцев с носками, стоят копейки», — делится информацией водитель Игорь.