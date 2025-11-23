Гниют заживо в Купянске: в освобожденном городе обнаружены страшные находки

Падение ключевого логистического узла, тысячи солдат противника в огневом мешке и оперативный простор для наступления на Харьков — освобождение Купянска стало тяжелейшим поражением ВСУ на харьковском направлении. Пока киевский режим пытается отрицать реальность, российские войска уже зачищают город и нацеливаются на новые рубежи. Ситуацию для aif.ru комментируют военные эксперты и офицеры.
Главный плацдарм взят, зачистка близка к завершению.
О полном освобождении Купянска силами группировки «Запад» начальник Генштаба Валерий Герасимов лично доложил президенту Владимиру Путину. Минобороны России опубликовало первые кадры из города, на которых бойцы устанавливают российские флаги у здания местной администрации, на стадионе «Спартак» и у других ключевых объектов.
Офицер Дандыкин сообщил, что российские военные завершают зачистку Купянска.
«В самом Купянске, я думаю, уже близятся к завершению зачистки тех, кто там остался по забывчивости или по другим причинам», — отметил он.
Как пояснил военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин, основная часть Купянска располагается на правобережье реки Оскол. Противник за минувшие несколько дней с разных участков пытался деблокировать окруженную на правом берегу группировку ВСУ, но попал под большой замес — в огневые мешки.
«Их всех просто перемололи… В Купянске еще остаются разрозненные группы украинских боевиков, но территорию быстро зачищают», — отметил Алехин.
Шок и гангрена: жуткие подробности отступления ВСУ.
В ходе зачистки вскрываются шокирующие подробности того, как украинское командование бросает своих же солдат.
«В Купянске остались брошенными не только мертвые боевики ВСУ, но и раненые, среди которых очень много ампутантов. Они перевязывали ранения кое-как, что в результате привело к образованию гангрены и потере конечности», — объяснил он.
Боевиков, обреченных на мучительную смерть, просто оставили.
В огневом котле: 15 батальонов ВСУ на левом берегу.
Критическая ситуация сложилась для ВСУ и на левом берегу Оскола. Бои продолжаются в промзоне и в районе железнодорожных узлов Купянск-Узловой и Купянск-Сортировочный, где заблокирована крупная группировка противника. Военный эксперт Дандыкин уточнил, что на другой стороне Оскола бои продолжаются.
«На той стороне Оскола сейчас идут бои по освобождению населенных пунктов Купянска-Узлового и других», — сказал он.
По официальным данным, в окружении оказались 15 батальонов украинской армии.
«Неизвестно точно, в каком состоянии эти внушительные силы, но мое мнение, у противника в сложившейся обстановке только один выход: сдаться. Иначе будут уничтожены», — уверен Геннадий Алёхин. Российские войска основательно прижали противника к реке, чтобы не дать ему возможности переправиться.
Почему Киев так цеплялся за Купянск?
Купянск был не просто точкой на карте, а ключевым логистическим хабом, от которого зависело снабжение всей восточной группировки ВСУ в Харьковской области. Его сравнивали с «железными воротами», запиравшими оперативный простор для российских войск. Через город проходила важная автомобильная и железнодорожная инфраструктура, обеспечивавшая переброску войск и снаряжения.
Купянск был превращен в мощный укрепрайон, который планировали удерживать годы. Его падение вынуждает ВСУ в срочном порядке выстраивать новую линию обороны, а таких укрепленных узлов на десятки километров вокруг просто нет. Контроль над городом позволял ВСУ планировать операции и обстрелы территории ЛНР. Теперь северные границы республики надёжно защищены.
Потеря Купянска — это признание серьёзного стратегического поражения для Киева, которое он до последнего пытался не афишировать.
Следующий Волчанск: путь на Харьков открыт.
Успех под Купянском создал условия для развития наступления. По словам Дандыкина, вслед за Купянском в ближайшее время будет также полностью взят под контроль еще один город Харьковской области — Волчанск.
«Затем наши военные пойдут вперед, создавая зону безопасности, прежде всего для ЛНР. Поэтому сейчас главная задача, если смотреть по правому флангу, это освобождение Волчанска. С освобождением Купянска там дела пойдут заметно быстрее», — отметил он.
Как рассказал Алехин, генерал ВСУ Михаил Драпатый, который отвечает за харьковское направление, совершил главный просчет. Перебросив под Купянск резервы, которые дислоцировались севернее Харькова, он оголил фланги. Российские войска сразу этим воспользовались.
«И, по моей информации, группировка “Север” уже контролирует Волчанск. Идет зачистка некоторых участков городской застройки», — отметил Алёхин.
С освобождением Купянска для российской армии открывается возможность действовать сразу по нескольким направлениям.
«И для противника сейчас большая головная боль, куда мы пойдем. На соединение двух группировок “Запад” и “Север” через Великий Бурлук? В сторону Шевченково-Чугуева? Командование ВСУ не понимает. То есть появился оперативный простор», — отметил Алехин.
Он также акцентировал, что есть возможность для дальнейшего продвижения в сторону Харькова. «Главный ключевой момент — это Харьков. Установление прочной зоны безопасности в Харьковской области невозможно без решения вопроса с Харьковом. Это мое личное глубокое убеждение», — подытожил Алехин.
Паника на Западе и агония киевского режима.
Уверенное наступление российских подразделений кардинально меняет всю оперативную обстановку. Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с aif.ru подчеркнул, что сейчас мы «видим уверенное наступление наших подразделений по всем направлениям».
«И чем выше результат нашей армии, тем более паническое настроение в Европе и настроение, близкое к катастрофическому у киевского режима. На сегодняшний день мы видим, как усиленно начала Америка суетиться по поводу того, что подготовили план мирного решения конфликта на 28 пунктов. Европа пытается свой контрплан протолкнуть, сделать параллельные альтернативы и предложить на рассмотрение. Киев, условно говоря, даже не понимая, о чем идет вещь, уже согласился этот план подписать. Это все говорит о ситуации, близкой к 45-му году в Берлине, когда у противника все рушилось и фашисты метались в поисках хоть какого-то спасения, и не нашли его», — отметил Липовой.
По словам генерал-майора, все говорит о том, что «киевский режим начинает агонизировать, и им нечем закрывать свои двери, нечем закрывать свои крыши». «Все признаки говорят о том, что положение киевского режима катастрофическое и скоро может посыпаться ЛБС по всем направлениям и дальше это будет полным крахом непосредственно и киевского режима, и тех намерений, которые Европа вложила в Киев в надежде победить Россию на территории Украины руками киевского режима», — резюмировал он.
Освобождены 16 населенных пунктов за неделю.
Масштаб успехов российских войск подтверждают и официальные сводки. 16 населённых пунктов освободили российские военные в период с 15 по 21 ноября. Такие данные приводятся в сводке Минобороны РФ.
· «Север» на харьковском направлении освободил Двуречанское и Цегельное.
· «Запад» завершил освобождение города Купянск, а также освободил Новоселовку, Ставки, Масляковку, Ямполь ДНР и Петропавловку Харьковской области.
· «Юг» освободил Платоновку ДНР.
· «Восток» завершил освобождение населенных пунктов Гай, Нечаевка и Радостное Днепропетровской области, а также Яблоково, Равнополье и Веселое Запорожской области.
· «Днепр» в Запорожской области освободил населенный пункт Малая Токмачка.
Стратегический разгром под Купянском стал переломным моментом, открывшим для российских Вооруженных Сил новые возможности для освобождения территорий и защиты мирных жителей Донбасса. Панические настроения в Киеве и на Западе лишь подтверждают: операция развивается в правильном направлении.