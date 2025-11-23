Гниют заживо в Купянске: в освобожденном городе обнаружены страшные находки

«И чем выше результат нашей армии, тем более паническое настроение в Европе и настроение, близкое к катастрофическому у киевского режима. На сегодняшний день мы видим, как усиленно начала Америка суетиться по поводу того, что подготовили план мирного решения конфликта на 28 пунктов. Европа пытается свой контрплан протолкнуть, сделать параллельные альтернативы и предложить на рассмотрение. Киев, условно говоря, даже не понимая, о чем идет вещь, уже согласился этот план подписать. Это все говорит о ситуации, близкой к 45-му году в Берлине, когда у противника все рушилось и фашисты метались в поисках хоть какого-то спасения, и не нашли его», — отметил Липовой.