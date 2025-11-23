Опасен для многих: онколог о шансе футболиста Алдонина побороть рак желудка

Шокирующая новость о диагностированном раке желудка у легендарного футболиста Евгения Алдонина всколыхнула спортивный мир.45-летний чемпион, известный миллионам болельщиков по победам в ЦСКА и сборной России, сейчас ведет свою самую важную битву — за собственную жизнь. Кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин в эксклюзивном интервью aif.ru дал профессиональную оценку шансам Алдонина на выздоровление, назвал возможные причины болезни и объяснил, кто еще находится в зоне риска.
Прогноз для чемпиона: есть ли надежда на полное излечение?
Российская премьер-лига официально сообщила о диагнозе, а источники уточнили, что 45-летнему спортсмену уже провели операцию в Германии.
Онколог Евгений Черемушкин отметил, что рак желудка — одна из наиболее распространенных форм онкологии, но при этом не является автоматически приговором. Прогноз напрямую зависит от стадии, на которой заболевание было выявлено, и его локализации.
«Если выявили на ранней стадии, прооперировали, клетки были не склонны быстро продвигаться по лимфатическим путям и уходить в кровеносное русло и в отдаленные органы, то в этом случае человек может вернуться к нормальной жизни», — заявляет врач.
Онколог отметил, что раз Алдонину уже сделали операцию, вероятно, врачи действовали оперативно.
«Нужно отметить, что качество жизни после операции несколько изменится, потому что прооперирован важный орган, но прогнозы достаточно благоприятные», — уверен врач.
Даже при успешном исходе лечения спортсмену, вероятно, придется пересмотреть свой образ жизни, привычки в питании и пройти период реабилитации. Но сама возможность вернуться к «нормальной жизни» — уже огромное достижение современной медицины.
Почему Алдонин заболел раком?
Как объясняет онколог, в случае с раком желудка на первый план часто выходят факторы, не зависящие от физической формы, нагрузок и тренировок.
«Причин достаточно много. Первое, это, конечно, генетически определенная предрасположенность», — уверенно заявляет Евгений Черемушкин.
По мнению врача, именно какие-то генетические особенности «в случае с Алдониным, возможно, сыграли негативную роль».
Если в роду были случаи рака желудка или других органов, это веский повод для более внимательного и регулярного обследования.
Разрушительная сила внешней среды и привычек.
Черемушкин не сбрасывает со счетов и другие, не менее коварные факторы. Даже при отягощенной наследственности болезнь часто требует «спускового крючка». Им могут стать привычки, которые многим кажутся безобидными.
«Еще один важный фактор — это внешняя среда. Если человек курит, злоупотребляет спиртным, то это значительная нагрузка на слизистую, которая в конечном итоге может привести к онкологии», — предупреждает эксперт.
Постоянное повреждение тканей заставляет клетки активно обновляться, и с каждым таким циклом повышается риск ошибки — мутации, которая может дать начало злокачественной опухоли.
Врач уточнил, что для реализации этого риска нужно время.
«Самая основная группа риска — курящие и пьющие, причем со стажем не меньше 15−20 лет. Потому что, сглатывая слюну, они регулярно поглощают токсины. То есть, если человек начал употреблять алкоголь, курить лет в 20−25, то через 15−20 лет онкологический диагноз возможен с большой вероятностью. У этой группы риска в 40−50 лет происходит основной пик заболеваемости», — объяснил он.
Тихие предвестники рака — гастрит, язва и стресс.
Онкология редко возникает на пустом месте. Часто ей предшествуют годы хронических заболеваний, на которые многие предпочитают не обращать внимания, заглушая симптомы таблетками. Онколог Черемушкин призывает быть крайне внимательными к тем сигналам, которые подает желудочно-кишечный тракт.
«Тут нужно обращать внимание на ранние проявления проблем желудочно-кишечного тракта, гастрит, рефлюкс, эзофагит, язвенная болезнь. Все эти изменения накапливаются и, в конце концов, приводят к опухоли. Длительное текущее воспаление — это дорога к раку», — объяснил Черемушкин.
Хроническая язвенная болезнь — это не просто дискомфорт после еды, это прямой путь в группу риска. К ним же относятся и люди, вынужденные постоянно принимать определенные лекарства.
«Больные с хронической язвенной болезнью также составляют группу риска по раку желудка. Длительное воспаление ведет к онкологии», — отметил врач.
«Стрессовые факторы, нарушение режима питания, сам характер питания, оказывают негативное влияние на слизистую желудка», — добавил онколог. Постоянные перелеты, ненормированный график, психологическое давление больших побед и поражений — все это могло стать дополнительным фоновым фактором, подтачивающим здоровье.
Кто в группе риска?
Обобщая слова онколога Черемушкина, можно составить собирательный портрет человека, которому угрожает рак желудка:
Люди с отягощенной наследственностью. Те, у кого в семье уже были случаи рака желудка.
Курильщики и злоупотребляющие алкоголем со стажем 15−20 лет. Основной пик заболеваемости для этой группы — 40−50 лет.
Пациенты с хроническими заболеваниями ЖКТ. Гастрит, рефлюкс, эзофагит и особенно язвенная болезнь.
Люди, длительно принимающие определенные препараты, способные провоцировать хронические воспаления.
Те, кто постоянно живет в стрессе, не следит за режимом и рационом питания.
Чем известен Евгений Алдонин?
Евгений Алдонин выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год — золотую эпоху клуба. Футболист провел за «армейцев» 315 матчей, на его счету — 13 голов и 17 результативных передач. Но главное — это трофеи, которые он помог завоевать команде. Вместе с ЦСКА он пять раз выиграл Кубок России, четыре раза — Суперкубок страны, дважды стал чемпионом России. А венцом его карьеры стал 2005 год, когда ЦСКА под руководством Валерия Газзаева в драматичном финале в Лиссабоне завоевал Кубок УЕФА — первую в истории победу российского клуба в еврокубках.
За сборную России Алдонин провел 29 матчей, отметившись одной результативной передачей, и принимал участие в чемпионате Европы 2004 года.
Спортивные достижения говорят о характере. И эти качества — спортивная злость, дисциплина и воля к победе — сейчас как никогда важны в его главном «матче» в борьбе за жизнь.
Сейчас вся футбольная и не только общественность надеется, что сила духа, которая помогала Евгению Алдонину выигрывать трофеи на поле, поможет ему одержать победу в самой важной битве. Его история — это повод для каждого из нас задуматься о своем здоровье и не откладывать визит к врачу при первых же тревожных звоночках. Потому что цена такого промедления может быть слишком высока.