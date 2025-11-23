Опасен для многих: онколог о шансе футболиста Алдонина побороть рак желудка

Сейчас вся футбольная и не только общественность надеется, что сила духа, которая помогала Евгению Алдонину выигрывать трофеи на поле, поможет ему одержать победу в самой важной битве. Его история — это повод для каждого из нас задуматься о своем здоровье и не откладывать визит к врачу при первых же тревожных звоночках. Потому что цена такого промедления может быть слишком высока.