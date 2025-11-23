Ричмонд
«Успокоить мир»: Келлог заявил о необходимости проведения выборов на Украине

Необходимо провести выборы на Украине в течение 100 дней после окончания военного конфликта с Россией. Об этом заявил специальный посланник США Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

По словам представителя Белого дома, это один из пунктов подготовленного Вашингтоном плана по поиску компромисса между Москвой и Киевом. Он отметил, что голосование — важный процесс, который позволит «успокоить» как украинцев, так и «свободный мир».

— Это одно из условий план, — подчеркнул Келлог.

По данным американских СМИ, временный поверенный в делах США в Киеве Джули Дэвис во время встречи с участием представителей стран НАТО заявила, что у Украины нет другого выбора, кроме как согласиться на мирный план Вашингтона, иначе в будущем ее ждет сделка хуже.

Сам президент США Дональд Трамп отметил, что выдвинутый его администрацией мирный план по урегулированию конфликта на Украине не является его «окончательным предложением» Киеву. Он вновь подчеркнул, что украинский кризис не начался бы, если бы он в тот момент занимал пост главы Белого дома.

