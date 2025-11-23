Названы три слова 2025 года в России

В топ 40 слов и выражений, которые показывают ключевые темы и настроения года, вошли как ожидаемые слова, так и очень неожиданные. В частности, в списке мелькнули такие слова, как «пикми» и «договорнячок». Подробнее о том, как выбирают слово года и какие слова русского языка претендовали на это звание, читайте здесь на KP.RU.