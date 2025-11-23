Названы три слова 2025 года в России

В России определено слово года. Его назвали 22 ноября, в этот день отмечается День словарей и энциклопедий. Пресс-служба Государственного института русского языка имени Пушкина сообщили, что самым популярным словом в 2025 году в Российской Федерации стало слово «Победа».
«В список для голосования входили имена собственные, актуальные понятия общественно-политической сферы, ключевые понятия технологической области. Выбор слова “Победа” в качестве главного в 2025 году является глубоко символичным и закономерным», — сказано в релизе.
На втором месте слово «МАХ», так называется новый отечественный мессенджер, который стремительно набирает популярность. На третьем месте слово «нейросеть».
Напомним, «Слово года» — проект, направленный на популяризацию словарей, а также на сохранение и развитие русского языка. Его цель — определить слова, которые отражают настроение общества и социокультурные процессы года. Чтобы выбрать самые популярные слова, формируются рабочие группы из экспертов в различных областях. Также популярные слова предлагают пользователи сети.
В топ 40 слов и выражений, которые показывают ключевые темы и настроения года, вошли как ожидаемые слова, так и очень неожиданные. В частности, в списке мелькнули такие слова, как «пикми» и «договорнячок».
Напомним, портал «Грамота.ру» назвал словом 2024 года «вайб». В тройку лидеров вошли также «скуф» и «прилет». В то же время Институт русского языка имени А. С. Пушкина назвал словом года слово «Пушкин», при этом в топ попали «семья», «искусственный интеллект», «выборы» и «квадробер».
Кембриджский словарь также подвел итоги года, выбрав слово «парасоциальный» в качестве главного термина, определяющего 2025-й. Так описывают одностороннюю связь, которую человек может чувствовать с известной личностью, хотя они никогда не были знакомы.
Тем временем в редакции KP.RU устроили словесную дуэль между поколениями «зумеров» и «иксов».