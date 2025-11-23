Силы ПВО сбили над Смоленской областью три беспилотника

Вооружённые силы России нейтрализовали ночью и утром 23 ноября над территорией Смоленской области три беспилотника киевского режима, сообщил глава региона Василий Анохин.
«Уважаемые смоляне, сегодня ночью и в утренние часы наш регион подвергся атаке украинских БПЛА. Силами ПВО Министерства обороны России сбиты три беспилотника», — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что никто не пострадал. Кроме того, удалось избежать повреждений инфраструктуры. К местам падения осколков БПЛА были направлены оперативные службы.
Напомним, в ночь с 22 на 23 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал, что российские военные отразили атаку украинских дронов. Он уточнил, что над акваторией Чёрного моря было обезврежено три беспилотника. Кроме того, об уничтожении двух БПЛА проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин. Бепилотники летели в сторону российской столицы.