На Украине продолжают демонизировать российских деятелей искусства. Так, живописца Василия Сурикова причислили к лицам, прославлявшим «российский империализм». Об этом свидетельствуют материалы Института национальной памяти Украины.
В тексте утверждается, что все труды Василия Сурикова должны быть убраны из публичного пространства. Объекты призвали якобы «декоммунизировать».
С именем Василия Сурикова на Украине связаны некоторые географические названия. Кроме того, в стране существует немало объектов культурного наследия в честь памяти творца.
Украинцы также активно пополняют базу экстремистского «Миротворца». Известно, что туда нередко попадают маленькие дети. Например, в базу внесли имена несовершеннолетних граждан РФ 2022 и 2023 года.