Россию накроет погодная аномалия: синоптик дала неожиданный прогноз

Жители Москвы и центральной России стали свидетелями нетипичного для конца ноября потепления. Вместо привычного снега и минусовых температур столбики термометров показывают значения до +5 градусов. По словам экспертов, такая погода является аномальной и продлится до конца месяца, а ее отголоски мы ощутим и в декабре.
Главный виновник — атлантический циклон.
Аномально теплая погода, установившаяся в Москве и на большей части европейской территории России, имеет конкретного «виновника» — активные атлантические циклоны. Об этом aif.ru рассказала ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.
«Погоду определяют атлантические циклоны, центры которых проходят гораздо севернее, во всяком случае, столичного региона. То есть циклоны довольно глубокие, они затягивают теплый воздух», — объяснила синоптик.
Этот процесс создает мощный теплый купол, который не пропускает в регион холодные арктические массы. В результате температурная аномалия захватила европейскую часть территории страны.
Столбик термометра превысил климатическую норму.
Текущие температурные показатели существенно превышают климатическую норму. Как уточнила Татьяна Позднякова, столбики термометров в столичном регионе поднимаются выше обычного на 4−5 градусов.
«26−27 ноября максимальная температура в столичном регионе где-то будет в пределах +1… +5 градусов, что выше нормы на 4−5 градусов. Так что до конца ноября в Москве будет наблюдаться аномальная для этого времени года теплая погода», — рассказала эксперт.
Однако синоптик предупредила и о кратковременных осложнениях: «В ночь на понедельник, 24 ноября, возможны гололедные явления. Потом столица снова окажется в теплом секторе циклона». Это означает, что после непродолжительного похолодания и мокрого снега, теплая погода вернется.
Эффект «голой земли».
Важным фактором, способствующим сохранению аномально высоких температур, является отсутствие устойчивого снежного покрова. Татьяна Позднякова обратила внимание на деталь, которая играет ключевую роль.
«Кроме этого, земля не покрыта снегом, то есть не происходит расхода тепла на таяние снега, поэтому температура воздуха в Крыму и в ряде городов на Северном Кавказе, на Нижней Волге достигает рекордных значений», — отметила синоптик.
Светлая снежная поверхность эффективно отражает солнечные лучи, а темная, свободная от снега земля, наоборот, их поглощает и прогревается. Это создает дополнительный эффект «тепловой подушки», которая не дает воздуху остывать.
Рекорды на юге и долгосрочный прогноз.
Влияние атлантических циклонов ощущается далеко за пределами столицы. На юге страны погода бьет исторические рекорды для ноября. Теплый воздух, который затягивают циклоны, достигает Крыма, Северного Кавказа и Нижней Волги, где фиксируются рекордные значения температуры.
По словам Поздняковой, эта тенденция будет сохраняться.
«И каждый следующий циклон будет поддерживать высокую температуру воздуха. Практически до конца ноября ситуация на европейской территории России не изменится».
Что ждет москвичей в декабре: зима откладывается?
Самый волнующий вопрос для многих — будет ли такая погода в декабре или зима все же вступит в свои права? Прогноз синоптиков указывает на то, что первый зимний месяц также может удивить теплом.
«Декабрь в столичном регионе тоже обещает показать положительные аномалии по температуре воздуха», — поделилась Татьяна Позднякова.
Это заявление перекликается с более долгосрочными тенденциями. Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с aif.ru заявил, что в Москве зимы становятся короче, а осенние периоды — более продолжительными. Таким образом, текущая аномалия — не разовое явление, а часть устойчивой климатической тенденции.