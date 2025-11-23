От новой системы утильсбора до цифрового паспорта: что изменится в жизни россиян с декабря 2025 года

Помимо прочего, с декабря в России стартует второй этап реализации программы по внедрению цифрового паспорта. С его помощью граждане смогут подтверждать свою личность в банках и иных финансовых организациях — при личном обращении и при условии, что ранее они прошли процедуру идентификации в учреждении. При этом цифровой паспорт не станет полной заменой бумажного: в ситуациях, которые предусмотрены федеральным законодательством или нормативными документами Банка России, по-прежнему будет необходим оригинал документа на бумажном носителе.