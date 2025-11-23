Ричмонд
Мошенники напали на россиян с автомобилями: МВД рассказало о хитрой схеме аферистов

МВД рассказало, как мошенники продают недействительные полисы ОСАГО.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники изобрели очередной способ для обмана россиян. Теперь они продают недействительные полисы ОСАГО, вымогая деньги. Об этом рассказали в пресс-центре Министерства внутренних дел (МВД) РФ, пишет ТАСС.

В ведомстве рассказали, что аферисты действуют по специальной схеме. Они оформляют бланк и берут у жертвы деньги, но не передают данные в страховую компанию. Как следствие, полис ОСАГО не числится в базе и не может быть использован по назначению.

«Когда возникает страховой случай, выясняется, что полис недействительный и автовладельцу приходится судиться со страховой компанией», — объяснили в МВД РФ.

При этом подчеркивается, что при таких обстоятельствах обманутый россиянин может обратиться в Верховный суд. И инстанция, скорее всего, встанет на его сторону. Если, конечно, в мошеннической схеме задействована российская страховая компания.

«Чаще всего фальшивки делают вовсе за границей, с реальными номерами и поддельными реквизитами», — подытожили в МВД РФ.

Немногим ранее в Министерстве внутренних дел рассказали, как распознать мошенников. В ведомстве отметили, что сделать это можно по отдельным фразам. Так, аферисты часто говорят о кредитах и якобы необходимости защиты финансов. Например, требуя перевести средства на «безопасный счет».