Минимум 90 человек погибли во Вьетнаме из-за масштабных наводнений

Согласно последним данным, как минимум 90 человек погибли и еще 12 пропали без вести из-за наводнений и оползней, которые обрушились на Центральный Вьетнам вместе с обильными дождями. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды республики.
По словам представителей ведомства, непогода нанесла серьезный ущерб в провинциях Даклак, Кханьхоа, Зялай и Ламдонг. Они уточнили, что там оказались уничтожены более тысячи частных домов, а также учебных заведений и административных зданий. Кроме того, от стихии пострадали и сельскохозяйственные угодья.
— Правительство принимает необходимые меры для скорейшей ликвидации последствий наводнений, обеспечения безопасности жизни людей и минимизации ущерба от стихии, — передает ТАСС.
Еще в конце октября исторические города в центральной части Вьетнама ушли под воду из-за аномальных дождей, которые спровоцировали наводнения и оползни. Оказались повреждены не только сельскохозяйственные угодья, но и достопримечательности.
Автобус с 20 туристами из России, который 18 ноября из-за внезапного подъема воды застрял на мосту в провинции Даклак во Вьетнаме, эвакуировали в безопасное место спустя почти двое суток.