Лишились патента на работу охранники и вахтеры в Новосибирской области

С января 2026 года в Новосибирской области охранники, сторожа и вахтеры лишатся права работать по патентной системе налогообложения, пишет Infopro54.
«Должности сторожей и вахтеров как отдельных штатных сотрудников различных предприятий не определяют выбор системы налогообложения. Законодательное новшество позволит устранить неоднозначное толкование норм и снизить количество спорных ситуаций между некоторыми участниками рынка и налоговыми органами», — поясняет председатель Ассоциации экспертов безопасности Роман Мансуров.
Компании с лицензией не применяли патентную систему. За 30 лет работы мне не доводилось встречать ни одного предпринимателя, который бы приобретал патент. Внесённые поправки также изменили размеры потенциально возможного годового дохода для различных категорий предпринимателей.
Максимальные значения установлены для программистов (2,6 млн рублей), услуг по аренде грузовых автомобилей (2,5 млн) и работы экскурсоводов (2,1 млн). По оценкам Министерства финансов, эти изменения позволят дополнительно привлечь в бюджет 179 млн рублей.