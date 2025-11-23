Уральский боксер Абдуллаев нокаутировал аргентинца и завоевал титул чемпиона. Фото

В сообщении также отмечается, что Абдуллаев успешно дебютировал в новом весе. Во время поединка, в середине шестого раунда, он нанес сопернику два мощных удара, после чего Ролдан оказался в углу ринга. Команда аргентинского боксера признала поражение, выбросив полотенце.